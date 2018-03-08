أسد يهاجم طفلة في عرض ترفيهي بالسعودية

أظهر مقطع فيديو لحظة هجوم أسد على طفلة، في إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة جدة، غربي المملكة العربية السعودية.

وفي فعالية ترفيهية بمدينة جدة، فوجئ مواطنون ومقيمون بأسد يتجول داخل حلبة، دون وجود سياج يفصله عنهم، وهو ما دفعه للهجوم على مجموعة أطفال قبل أن يفروا، إلا أنه تمكن من مهاجمة طفلة، حالت العناية الإلهية دون إصابتها بأي أذى، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وقالت صحيفة "سبق" إن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وجه بالتحفظ على مدير فعالية، ومدرب أسود، عقب الحادثة.

وقرر الأمير عبدالله بن بندر إيقاف فعالية مهرجان "ربيع جدة"، وفتح تحقيق شامل في الحادثة التي كادت أن تودي بحياة الطفلة.

بدوره، قال المواطن فيصل العسيري، مدرب الأسود، ومالك الأسد الذي هاجم الطفلة، إن الأخير شبل يبلغ من العمر 6 شهور فقط، وتم نزع مخالبه منه.

وأوضح أن الفقرة كانت للعب أطفال مع الشبل، مضيفا أن الطفلة عادت في اليوم التالي مع ذويها، وشاركت بقية الأطفال مداعبتهم الأسد.