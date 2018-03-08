الجيش اللبناني يعلن جهوزيته للتصدي لأي عدوان "إسرائيلي"

أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أن موقف الجيش المنبثق من قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه الرئيس اللبناني ميشال عون يتمثل برفض إقامة الجدار الفاصل "الإسرائيلي" على أراض لبنانية.

وقال عون في تصريح صحفي:" إن المجلس أكد أحقية لبنان في الدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية، وجهوزية الجيش لتولي هذه المهمّة ميدانيا"، معلنا "أننا جاهزون لردع أي اعتداء "إسرائيلي" والدفاع عن سيادة الوطن، حيث تكمن المهمة الأساسية للجيش في حماية الحدود والدفاع عن سيادة لبنان، ويقوم في الوقت نفسه بمهمة حفظ الأمن في الداخل بالتعاون والتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية".