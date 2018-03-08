الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عدة مدن في الضفة الغربية وداهمت عدد من منازل المواطنين واعتقلت تسعة منهم خلال الحملة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا بنابلس واعتقلت جهاد ومحمد مريش، فيما اعتقلت مهدي العكة من خلة العامود بنابلس.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جيفارا احمد صلاح.

ومن طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال حازم الروجي، ومؤيد بلاونه، كما واعتقلت المواطن نور الدين العاروري وهو نجل الشهيد عبد الرحمن العاروري

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل ووزعت منشورات تهديد للمواطنين.

كما واقتحمت بلدة رأس كركر برام الله واطلعت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.