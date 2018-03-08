الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس بصورة ملحوظة، لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 10-12 درجات مئوية، ويسود طقس حار وجاف ومغبر احياناً خلال ساعات النهار، مع نشاط الرياح أحياناً، وفي ساعات المساء والليل، تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض الحرارة، وترتفع الرطوبة، وتزداد الأجواء برودة.

وفي يوم غدٍ الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، لتعود الى معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس بارداً نسبياً صباحاً، لطيفاً نهاراً، بارداً ليلاً، وغالباً غائماً جزئياً، وتكون الرياح ما بين شمالية غربية وجنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم بعد غد ٍ السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً ومائلاً للبرودة نهاراً، بارداً خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد المُقبل، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع استمرارها حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء باردة صباحاً وليلاً، لطيف نهاراً، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء المُقبلين، متجاوزة بقليل معدلاتها العامة، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً خلال ساعات النهار، بارداً اثناء الليل.