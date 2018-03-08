مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا رغم خسارته من بازل

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر مانشستر سيتي من ضيفه بازل السويسري بهدف مقابل هدفين في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل السيتي إلى ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه برباعية نظيفة.

بدأت المباراة سريعة من جانب مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور، حيث دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن فرصة تسجيل الهدف الأول وهو ما تحقق في الدقيقة الثامنة عبر البرازيلي غابرييل خيسوس.

ومع حلول الدقيقة 16 أدرك بازل التعادل عن طريق النرويجي الجنسية ذي الأصول المغربية محمد اليونسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 71 ليضيف ميشيل لانج الهدف الثاني لبازل.

وفشلت جميع محاولات السيتي في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لينتزع بطل إنجلترا بطاقة العبور للدور التالي.