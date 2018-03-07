التحكم بالخلايا الجذعية يعالج أمراض الشيخوخة!

حدد العلماء مجموعة من الجينات والمفاتيح الجينية والطفرات التي تسرّع شيخوخة الدماغ.

وتموت الخلايا العصبية باستمرار وتتكون خلايا عصبية جديدة نتيجة انقسام الخلايا الجذعية، ومع التقدم في السن تبدأ الخلايا بالشيخوخة بسبب التغيرات في نشاط الحمض النووي.

ووجد العلماء أكثر من 250 جينا لدى فئران التجارب تتعلق جميعها بالشيخوخة، وكانت المورثة "Dbx2" عند كبار السن أكثر نشاطا من غيرها من المورثات.

وزاد العلماء من نشاط المورثة "Dbx2" في الخلايا الجذعية الشابة للدماغ، ما أدى لتسارع ظهور علامات الشيخوخة.

ويأمل العلماء من نتائج تجاربهم على المورثات، المسؤولة لدى فئران التجارب، عن عملية شيخوخة الدماغ، أن تساعد في المستقبل في تطوير طرق جديدة لعلاج أمراض الجهاز العصبي الدماغي كالخرف، من خلال قمع نشاط الجينات المتعلقة بالشيخوخة.