كيف دخل المستعربون جامعة بيرزيت دون كشف أمرهم؟

ادعى مكتب الصحافة "الاسرائيلي" أنه قلق من تنكر قوات حرس الحدود (المستعربين) بزي صحافيين فلسطينيين ودخولهم جامعة بيرزيت برام الله بهذه الصفة.

وقال المكتب في بيانٍ صحفي، أن ما قام به المستعربين باعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، عمر الكسواني يعتبر مساساً بحرية الصحافة؛ والامر يشكل خطراً على حياة الصحافيين.

وأضاف بانه سيتوجه لقيادة حرس الحدود وسيطالب بتقديم توضيحات حول الأمر لضمان عدم تكراره.

وذكر شهود عيان في جامعة بيرزيت أن مجموعة من المستعربين دخلوا الحرم الجامعي على أنهم طاقم تصوير، سيجري مقابلات صحافية وتم البحث عن الشاب الكسوني وخلال ثواني انقض أربعة آخرين من المستعربين مشرهين سلاحم عليه وتم اعتقاله.