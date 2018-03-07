عبد ربه: دعوة المجلس الوطني ضربة مميتة لمساعي المصالحة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه مساء اليوم الأربعاء ، إن دعوة المجلس الوطني ضربة مميتة لمساعي المصالحة وتكريس طويل الأمد للانقسام الفلسطيني.

وأضاف عبد ربه في حوار متلفز، "إن الفلسطينيين بالداخل والخارج كانوا يأملون بعد الأحداث الدراماتيكية في غزة، وقرارات ترامب أن يدعو المجلس الوطني بعد إعلان المصالحة، وهذا ما ينتظره الجميع ، وليس تعزيز الانقسام".

وتابع: "الفلسطينيون يريدون نهجاُ مختلفاُ يضع الانقسام خلفهم، والرد على صفقة القرن وسياسات إسرائيل لا بد أن تكون من خلال تجديد السياسة وتركيب بنية منظمة التحرير الفلسطينية".