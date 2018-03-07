لجنة دعم الصحفيين: تَستّر الاحتلال خلف مهنة الصحافة الفلسطينية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

اكدت لجنة دعم الصحفيين أن تَستّر القوات الخاصة الاسرائيلية بأنها صحافة فلسطينية خلال اقتحامها عصر اليوم الخميس الحرم الجامعي لجامعة بيرزيت أثناء تنفيذ عملية اعتقال احد الشبان يعتبر جريمة وقرصنة اسرائيلية بحق الصحافة الفلسطينية يعاقب عليها القانون الدولي.

وقال منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري:" إن استغلال مهنة الصحافة من قبل الاحتلال فيه تعدي خطير على مهنة الصحافة وسابقة خطيرة تعرض حياة الصحفيين الفلسطينيين للخطر".

وطالب الصحفي المصري من الاتحاد الدولي للصحفيين بالوقوف عند مسؤولياته تجاه الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ومهنة الصحافة مؤكدا أن ما جرى في الحرم الجامعي لجامعة بير زيت فيه تعدي صارخ على كل القوانين واللوائح الدولية .

ودخل خمسة مستعربين حرم جامعة بيرزيت اليوم واقتربوا من الطالب عمر الكسواني وقالوا لهم انهم صحفيون يريدون اجراء حديث صحفي فاعتدوا عليه واعتقلوه ولاذوا بالفرار تحت حماية من الدوريات الاسرائيلية.

وقال منسق لجنة دعم الصحفيين إن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها بحق الصحفيين حيث ارتكبت خلال شهر فبراير الماضي نحو خمسين اعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين داعيا لوقفة جادة من أجل توحيد الجسم الصحفي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الصحافة الفلسطينية.