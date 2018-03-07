طيران الهند: السعودية سمحت لنا بالطيران عبرها إلى تل أبيب

قال متحدث باسم شركة الطيران الهندية (إير انديا) اليوم الأربعاء إن الشركة سُمح لها بتسيير رحلات بين نيودلهي وتل أبيب مرورا بالمجال الجوي السعودي، وهو ما ينهي حظرا استمر 70 عاما ويمثل تحولا دبلوماسيا مفاجئا.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ورفع الحظر على المرور في المجال الجوي سيعكس فيما يبدو ذوبانا للجليد بين "إسرائيل" والمملكة، وكلاهما حليف للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم إير انديا إن الشركة تخطط لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع وإن الطيران في المجال الجوي السعودي سيخفض زمن الرحلة بمقدار ساعتين.

وكانت الشركة قالت أمس الثلاثاء إنها قدمت طلبا لرحلة إلى تل أبيب عبر الأجواء السعودية، لكنها لم تتلق ردا حتى الثلاثاء 6 آذار/ مارس.

وقبل نفي الشركة قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، إن السعودية منحت شركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن بالطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب.

وفي شباط/ فبراير الماضي نفت هيئة الطيران المدني السعودية، منح أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل.

ونقلت قناة "العربية" السعودية عن الهيئة نفيها لما تناقلته وسائل إعلام، حول منح الرياض الخطوط الجوية الهندية موافقة على السفر عبر أجوائها في رحلات مباشرة بين نيودلهي وتل أبيب.