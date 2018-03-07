الأزهر يتوج بلقب بطولة القدس عاصمة الشباب لخماسيات كرة القدم

توج فريق جامعة الأزهر بلقب بطولة القدس عاصمة الشباب لخماسيات كرة القدم للجامعات، والتي نظمتها جامعة الإسراء بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعد تغلبه على الجامعة الإسلامية في المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ملعب المشتل بمدينة غزة.

حضر المباراة النهائية د. أحمد الوادية مدير العلاقات العامة و الدولية في الجامعة، وأ.نبيل أبو سرية من المنتدى الأكاديمي الفلسطيني و م. إيهاب أبو الخير المشرف العام على البطولة وأ. مصطفى دياب رئيس الأنشطة الطلابية في الجامعة و أ. عبد الرحمن السويطي من العلاقات العامة، والكابتن سعيد النزلي مدير ملعب المشتل الرياضي والكابتن مؤمن العزازي وأعضاء اللجان الفنية والإعلامية للبطولة.

وجاءت المباراة النهائية مثيرة وقوية بين الفريقين حيث تقدمت الجامعة الإسلامية بهدفين عبر إبراهيم الرنتيسي وميمنة الناجي وعادت جامعة الأزهر بقوة وفي الوقت الحاسم بتسجيلها لهدفين عبر نائل شاهين ومحمود سلمي، ليحتكم كلا الفريقين لركلات الترجيح والتي ابتسمت لجامعة الأزهر بنتيجة 3-2.

سجل للأزهر كلاً من: نائل شاهين، محمد صالح، علاء النبريص. أخفق محمود سلمي، بينما سجل للإسلامية سالم رضوان، ميمنة الناجي، وأخفق نجم الدين نجم و ماهر عياش في التسجيل.

وفي الحفل اختامي للبطولة ثمن د. "الوادية" مشاركة الجامعات الفاعلة في البطولة التي تحمل اسم غالي وهو اسم القدس، مشيراً إلى أن جامعة الإسراء تولي اهتماماً كبيرا للأنشطة اللامنهجية، والرياضية تحديداً لما تمثل من محور أساسي للشباب الجامعي الفلسطيني.

بدورة أشاد م. أبو الخير بجهود اللجان العاملة في البطولة، مقدماً شكره لكل الفرق المشاركة، والتي ساهمت في انجاح البطولة.

وكرم الحضور فريق جامعة الأزهر بكأس المركز الأول و الجامعة الإسلامية بكأس المركز الثاني.

وفي الجوائز الفردية حصل على لقب هداف البطولة كلاً من أحمد صيام لاعب جامعة الإسراء، ومحمود سلمي لاعب جامعة الأزهر برصيد 4 اهداف لكلاهما، بينما حصل هاشم جودة من الجامعة الإسلامية على لقب أفضل حارس في البطولة.

قاد المباريات طاقم تحكيم مكون من أدهم عبد العال وهلال شبات وفراس الزعانين.

تأتي هذه البطولة في اطار سلسلة الأنشطة التي تنظمها جامعة الإسراء دعماً لمدينة القدس عاصمة فلسطين.