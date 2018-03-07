الحمد الله: تسلم المهام بغزة يتطلب "التمكين" المالي والأمني

في كلمته بمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر، الذي انطلق اليوم، ويختتم الخميس.

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، :"إن الحكومة جاهزة لتسلم مهامها والتزاماتها في قطاع غزة، لكن عبر "التمكين الفعلي" بالجوانب المالية والأمنية.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي انطلق اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ويستمر يومين.

وأوضح الحمد الله، أن عمل الحكومة في غزة يتطلّب "التمكين المالي من خلال الجباية (الضرائب)، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني".

كما طالب كذلك بالسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء، إلى عمل أمني عربي موحد، يقوم على مراجعة منهج عمل الأجهزة الأمنية، وتبادل الخبرات والمعارف في المجال الأمني. وطالب الحمد الله بتفعيل الاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية العربية، واعتبر أن ذلك سيؤسس لشراكة أمنية دولية فاعلة ومثمرة لمواجهة الإرهاب والجريمة.

وجدد الحمدالله التحذير من "تداعيات قرارات الإدارة الأمريكية الخطيرة حول القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات".

وأضاف الحمد الله: "لا يمكن لأي قرار أن يغير في هوية وطابع وتاريخ القدس، أو ينشئ لإسرائيل حقًا فيها أو يعطي شرعية لأحد".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي القدس، عاصمة لإسرائيل، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.