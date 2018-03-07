الاحتلال يعتقل طفلة بعد اعتداء مستوطن عليها جنوب الخليل

اعتدى مستوطن، مساء اليوم الأربعاء، على طفلة بالضرب في قرية منيزل بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن سلطات الاحتلال اعتقلت الطفلة جملات إبراهيم محمد أبو قبيطة (13عاما) عقب اعتداء مستوطن عليها بالضرب، واتهامها بمحاولة طعنه، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه بأرض والدها.

وأضاف الجبور إن المستوطن ضرب الطفلة أثناء ذهاب والدها لتقديم شكوى ضد عدد من مستوطني "متسبي يائير" الذين استباحوا 6 دونمات من أرضه التي تقع في قرية منيزل قرب ما تسمى مستوطنة "بيت يتير"، ورعوا ماشيتهم في مزروعاته الشتوية.