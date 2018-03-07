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هل انتهى حلم ريال مدريد بضم نيمار؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:59 - 07 مارس 2018
نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان
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حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مصير النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها ريال مدريد الإسباني.

وضم سان جيرمان النجم البرازيلي بالصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، لتصبح الصفقة الأغلى على مستوى العالم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن باريس سان جيرمان ينوي عدم بيع نيمار في الصيف المقبل مهما كان الثمن.

وتابعت الصحيفة أن بعض المسؤولين في باريس سان جيرمان أبلغوا والد نيمار بقرارهم بعدم رغبة النادي في بيع نجله.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان لا يفكرون في بيع نيمار، بل يرغبون في بناء فريق قوي بجواره خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الإصابة أبعدت نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد أمس الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال، والتي ودّع على إثرها الفريق الفرنسي المسابقة الأوروبية.

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