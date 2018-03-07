مصرع طفلة بحادث سير جنوب القطاع

لقيت طفلة مصرعها مساء اليوم الأربعاء جراء تعرضها لحادث سير شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت شرطة المرور في بيان إنّ الطفلة إسراء أحمد أبو جزر (4 أعوام) توفيت جراء تعرضها لحادث سير في منطقة معن شرقي خان يونس.

بدوره بين مفتش تحقيقات الحوادث في قطاع غزة المقدم فهد حرب أن الحادث وقع نتيجة صعود العجل الخلفي الأيمن لجيب من نوع "هاي لوكس" على جسد الطفلة، ما تسبب في وفاتها على الفور.

وأوضح أن سبب الحادث عدم اتخاذ الحيطة والحذر الكافيين لمفاجأة الطريق، وعدم الانتباه اللازم في منطقة سكنية مأهولة بالمارة والأطفال.