بشرى سارة لمشجعي برشلونة

يواصل نجم فريق برشلونة الإسباني أندريس إنييستا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، أملاً في اللحاق بمباراة تشيلسي الإنجليزي الأسبوع المقبل على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقاً لما نشره موقع النادي الكتالوني، بدأ قائد الفريق إنييستا عمله داخل الصالة الرياضية، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الأيمن في مباراة أتلتيكو مدريد بالجولة الماضية.

وتتطلب تلك الإصابة المزيد من الوقت خاصة وأن الدولي الإسباني يبلغ من العمر 33 عاماً، ومن الصعب المخاطرة بتعجيل أمر عودته، ولكنه بالفعل بدأ العمل في الملعب على أمل اللحاق بمواجهة "البلوز" قبل أسبوع من موعدها.

في سياق متصل، عاد لاعبو "البلوجرانا" إلى التدريبات بعد يومين من الراحة، حيث تدرب كلٌ من تير شتيجن، وسيرجي روبيرتو، وجيرارد بيكيه، وصامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين، بالإضافة إلى جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، وفيليب كوتينيو، وباولينيو، ولويس سواريز، بينما تدرب ميسي داخل الصالة الرياضية.

ويحل برشلونة ضيفاً على ملقا يوم السبت المقبل في الجولة 28 من "الليجا".