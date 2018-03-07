إعلاميات يتحدثن عن الفرص والتجارب والتحديات التي مررن بها

أوصت صحافيات عاملات في مؤسسات اعلامية بضرورة تأمين الحماية للصحفيات، وإيلاء العناية بالآثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الانتهاكات ضدهن، بالإضافة الى ضرورة كشف انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" ضدهن في المحافل الدولية.

وأوصت الصحافيات بتشكيل قوة ضاغطة قادرة على إجراء تعديلات على القوانين التي قد تعرقل عملهن الصحفي في ظل التحديات المجتمعية.

كثيرة هي التحديات والصعوبات التي تواجه الفرد في حياته ولكنها تتضاعف وتزداد عندما يتعلق الأمر بالمرأة، ويزداد أكثر عندما تكون في مجتمعات شرقية تضع الكثير والكثير من القيود التي يمكن أن تحد من طموحها وقدرتها على تحقيق ذاتها.

ورغم هذه المعيقات إلا أن هناك الكثير من الاعلاميات والصحفيات الفلسطينيات العاملات في المؤسسات الاعلامية استطعن كسر الجليد ووضع أنفسهن في أماكن متقدمة في العمل والحصول على جوائز عربية ودولية لم يكن يتوقع أحد أن يصلن لها.

وافتتح اللقاء بكلمة مركز "مدى" حيث أكد د. أحمد حماد أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف سياسية ومجتمعية عصيبة وبالغة التعقيد لاسيما في السنوات الأخيرة من الانقسام الفلسطيني التي زادت فيها وتيرة انتهاك الحريات الصحفية.

وقال في كلمة له إن:" الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية مستمرة وتتسع دائرتها، لافتاً إلى أن مركز مدى رصد العام الماضي 383 انتهاكاً ضد الصحفيين والصحافيات ارتكب الاحتلال الإسرائيلي القسم الأكبر منها والأشد خطورة.

وأضاف حماد أنه بجانب الانتهاكات الفلسطينية فإن الانتهاكات الفلسطينية شهدت ارتفاعاً مقلقاً نتيجة حالة التوتر الداخلي على الساحة الفلسطينية الناجمة عن الانقسام، حيث تعرض الإعلاميين والإعلاميات للقمع تحت سطوة غياب القانون وتجاهل حقوق الإنسان ومداهمة المكاتب الإعلامية واعتقال الصحفيين تحت حجج واهية.

ولفت إلى أنه في هذا اللقاء حاول المركز تسليط الضوء على الفرص و التجارب والتحديات التي تواجه الإعلاميات الفلسطينيات ومحاولة تقديم معالجات بالخبرة المهنية والقانونية التي يعمل بها المركز. والعمل على انهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي في المؤسسات والاطر الاعلامية. والعمل على الاستفادة من كافة حقوقهن التي تعزز من دور المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وطالب حماد تشكيل حزام أمن للصحفيات وحمايتهن من أي انتهاكات تعسفية من خلال التشريعات والقوانين العادلة وانفاذها على أرض الواقع، خاصة أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأوضح أن مركز مدى رصد ووثق 530 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية، ارتكب منها الاحتلال الإسرائيلي 375 اعتداء بنسبة 71%، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه 154 انتهاكاً بنسبة 29%. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة ورشات تدريبية ينظمها مركز مدى في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار مشروع بالتعاون مع مكتب الممثلية الفنلندية – رام الله.

واستعرضت عدد من الإعلاميات تجاربهن والتحديات التي واجهنا على مدار عملهن في المجال الصحفي خلال لقاء عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اليوم في غزة، والذي عقد بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يوافق الثامن من آذار.

بداية العمل

وكانت البداية مع الصحفية ماجدة البلبيسي والذي عملت في مجال الصحافة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً وكانت من أوائل الصحفيات اللواتي أثبتن أنفسهن وقدرتهن على منافسة الرجال في هذا المجال.

وقالت في كلمة لها إن:" الكثير من التحديات واجهتها المرأة عند التحاقها بالمجال الصحفي، كما أن الأمور في وقتها لم تكن بنفس السهولة الموجودة في الفترة الحالية"، لافتةً إلى أن هذا الأمر زاد من تصميمها على اثبات ذاتها وتحقيق ما تطمح إليه.

وأضافت البلبيسي:" استمر العمل في هذا المجال وفي كل يوم كان هناك معيقات ولكن أبرز تلك المعيقات كان الانقسام الفلسطيني الذي حرم الصحفيين والصحفيات على وجه الخصوص من الكثير من الحقوق".

وأردفت إن:" الانقسام وامتداده على مدار 12 سنة أدى لحرمان الصحفيات من قدرتهن على الحصول على التدريب في المؤسسات الصحفية وذلك إما لإغلاق فروعها، أو توقفها عن العمل"، لافتةً إلى أن هذا الأمر دفعها للتوجه للعمل في مجالات جديدة في العمل الصحفي كالبيئي والقصص الانسانية.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه الجيل الجديد لا تقارن بأي تحديات واجهها الجيل القديم من الصحفيين، خاصة مع توفر الوسائل والامكانيات التكنولوجية التي تسهل وصولهم لأي شيء ولأي خبر بسهولة.

واستدركت البلبيسي:" إلا أن روح الصحفي وبصمته لا يمكن أن تبرز لدى أي صحفي إلا من خلال نزوله للميدان وتواصله المباشر مع الجمهور والمواطنين الذي ينقل مشاكلهم وهموهم"، مؤكدةً أن النزول للميدان هو ما يخلق الصحفي الحقيقي وليس العمل من وراء شاشات الحاسوب.

أما الإعلامية في "تلفزيون فلسطين" صفاء الهبيل فأوضحت أنه منذ بداية عملها في مجال الصحافة كان هناك الكثير من المشاكل والتحديات التي واجهتها في عملها، وكان أولها اعتراضات الأهل على دراسة الصحافة والعمل فيها.

وقالت في كلمة لها:" وبعد التغلب على اعتراض الأهل واجهتني تحديات أخرى في مجال العمل الصحفي وعند النزول للميدان خاصة أن هذه الفترة تزامنت مع الاغتيالات الإسرائيلية للقادة الفلسطينيين ومن ثم حصول الانقسام وأحداثه المؤلمة وصولاً للانقسام الفلسطيني".

وأضافت:" في بداية عملي كان الأمر في اذاعة الحرية وألوان وبعد مرور عدة سنوات توجهت للعمل في تلفزيون فلسطين وبدء العمل في المجال السياسي والذي كان أصعب من غيره من المجالات الصحفية". ومن التحديات الجسام التي واجهت الاعلامية الفلسطينية العمل تحت قصف الاحتلال في العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة وخاصة للمتزوجات ومن لديهن اطفال.الاعلامية فداء المدهون من "قناة الاقصى الفضائية" شكرت مركز مدى لتنظيمه هذه الفعالية وقالت اليوم ..فرصة لعدة أشياء أولها تكريم النساء لدورهن وعطائهن حيث يعانين في قطاعات عدة من اشكاليات مختلفة ، بالتالي هذه لمسة وفاء واحترام وتقدير للمرأة وعطائها". واستعرضت تجربتها في العمل الاعلامى في مؤسسات اعلامية مختلفة.

من جهتها، تحدثت الإعلامية في جريدة الرسالة شيماء مرزوق عن تجربتها في العمل الصحفي وتخصصها في المجال السياسي والتحقيقات الاستقصائية، لافتةً إلى أن منذ أن فكرت بدراسة الصحافة واجهت رفض الأهل وعدم موافقتهم لدخول هذا المجال.

وأوضحت في كلمة لها، أن الصحفي سواء كان شاب أو فتاة قادر على تجاوز أي معيقات يمكن أن تقف في وجهه من خلال 3 نقاط، الأولى أن يتخصص الصحفي في مجال يمكن أن يبدع فيه ويبرز في شخصيته ويكون قادر على أن يضع له بصمة خاصة فيه.

وأضافت مرزوق:" أما النقطة الثانية هي ضرورة عدم استعجال الصحفي على انجاز التقارير فهذا الأمر من شأنه أن يكون الناتج الخاص به رديء وغير مكتمل وغير ناضج من الناحية الصحفية".

وأشارت إلى أن النقطة الثالثة تعتمد في أن يتحرى الصحفي الأمانة في نقل المعلومة من مصدرها، والتأكد من التزامه بالقوانين الصحفية واحترام خصوصية الناس عند تناول المواضيع التي تمس حياتهم.

أما الإعلامية صفاء الحسنات من "فلسطين اليوم" فأكدت أن الصحفيات يواجهن العديد من التحديات الخاصة بهن، خاصة مع بدء اندماجهن في سوق العمل والذي يبدأ بالتدريب، لافتةً إلى أن أعداد المؤسسات الإعلامية في القطاع قليل مقارنة بأعداد الصحفيات الراغبات بالالتحاق بالتدريب.

وقالت في كلمة لها إن:" الصحفيات في كثير من الأماكن يفتقرن لأي دعم يعزز من تواجدهن في المجال الصحفي، لذلك نحتاج إلى جهات تعزز من قدرة الصحفيات وتدعمهن من أجل تحقيق ما يطمحن إليه لنصل إلى مرحلة تكون فيه صحفيه هي من تقود المؤسسة الصحفية بشكل كامل".

وأضافت الحسنات:" وفي ظل الأوضاع السلبية التي تمر بها الصحفيات بشكل يومي في القطاع فإنها تكون بأمس الحاجة إلى أن يتم عمل جلسات للتفريغ النفسي للطاقة السلبية التي تكتسبها من العمل في المجال الصحفي بشكل يومي".

من جانبها، قالت الصحفية اية شاهين من "اذاعة الاسرى" "اليوم فرصة مناسبة لتذكير النساء ان لهن حقوقا يجب ان يدافعن ويناضلن من اجل نيلها"، وأن فكرة العمل في الحقل الإعلامي بالنسبة لأية فتاة وفي بلد شرقي محافظ يعني مضاعفة الجهود لترسيخ فكرة العدالة "الجندرية"، لافتة إلى التشجيع الذي حَظَت به من عائلتها التي وقفت إلى جانبها، ووثقت بعملها وتابعته جيداً، وكان من أبرز العوامل التي دفعتها إلى المواصلة بحرية، خاصة في تغطية الأحداث.

من جهتها استعرضت الصحفية فداء حلس من اذاعة صوت الوطن" بداية عملها الإعلامي ومدى تعلقها بالعمل الصحافي، فتقول حلس إنّ عملها يمثل لها الكثير، حيث تشعر في كثير من الأحيان بأنها تقدم خدمة للمواطنين والفئات، التي تقوم بتسليط الضوء عليها وعلى معاناتها، حين تكون هناك استجابة من جهات الاختصاص، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا نساء يتحدين الواقع بصمودهن.

وشارك في القاء الذي أدار جلساته د.بسام سعيد ، حشد من الصحافيات والصحافيين وممثلون عن العديد من المؤسسات الاعلامية والحقوقية واساتذة الاعلام في جامعات غزة.







