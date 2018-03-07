الوفد الأمني المصري يبحث مع محافظ الوسطى سبل إنجاح المصالحة

عقد الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، وخالد سامي القنصل العام المصري، والعميد عبد الهادي فرج، اجتماعاً مع القيادي في حركة فتح ومحافظ المنطقة الوسطى الدكتور عبد الله أبو سمهدانة وذلك في مقر إقامة الوفد في غزة.

وبحث الجانبان الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن في غزة جراء الحصار والانقسام الذي باتت يتهدد كل شيء، واكدا ضرورة العمل من اجل التخفيف من واقع المعاناة التي يعيشها قرابة مليوني فلسطيني في غزة، وشددا على ضرورة تظافر الجهود لطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة.

وأبدى الوفد الأمني المصري حرصه الشديد على تحقيق هذه الغاية وإصرار على ضرورة استكمال الخطوات التي بدأت، مشدداً على ضرورة البحث عن مداخل لإبقاء جذوة الخطوات الإيجابية التي تم التوصل إليها مشتعلة, مجددا التأكيد على ان مهمة الوفد الأمني المصري هي النجاح .

واكد الوفد الأمني المصري حرص مصر على عودة السلطة الوطنية إلى غزة باعتبار ذلك الخيار الأوحد لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي المقابل ثمن أبو سمهدانة الحرص المصري على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مؤكداً ان مصر ستبقى السياج الحامي للقضية الفلسطينية وان فتح ستقدم ما أمكن لإنجاح مهمة الوفد المصري.