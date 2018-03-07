شركتان أمريكية وإسرائيلية تسعيان لشراء حق استخدام خط غاز شرق المتوسط

يجري الشريكان في حقلي الغاز تمار ولوثيان الواقعين قبالة سواحل دولة الاحتلال الإسرائيلي محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء في مصر بالغاز.

وبحسب وكالة رويترز فإن الشريكان، نوبل إنرجي التي مقرها تكساس وديليك للحفر "الإسرائيلية"، لم يذكرا اية تفاصيل أخرى.

من جهتها قالت ديليك: "إن توقيع اتفاق ملزم ليس أمرا يقينيا".

وكانت شركة دولفينوس القابضة المصرية قالت الشهر الماضي إنها ستشتري ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي "الإسرائيلي" من حقلي لوثيان وتمار في اتفاقين مدتهما عشر سنوات.