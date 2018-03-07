التجمع الإعلامي يدعو لمساندة الصحفيات في إبداعهن بكل المواقع

قال التجمع الإعلامي الفلسطيني "إن النساء الفلسطينيات امتلكن جدارة الحياة في كل المواقع والمجالات لا سيما الصحافية التي تُجاهدُ بقلمها وتُقاوم بفكرها، ناقلة معاناة الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع زميلها الصحفي بالكلمة والصوت والصورة".

وأكد التجمع في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من أذار، "أن الصحفية الفلسطينية أبدعت وارتقت في أعلى مناصب صناعة القرار الإعلامي".

وشدد على مواصلة دعم ومساندة الصحفيات الفلسطينيات والدفاع عنهن وتبني قضاياهن، والعمل على النهوض بواقعهن المهني لمواصلة دورهن الريادي في الميدان الإعلامي.

وأشاد التجمع بالدور الذي تقوم به الصحفيات الفلسطينيات في نشر الحقائق وفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني رغم كل العراقيل والصعوبات التي توضع أمامها.

ودعا الصحفيات لمواصلة العمل والعطاء في خدمة القضية الفلسطينية، ورأب الصدع الفلسطيني من خلال خطابها الإعلامي الوحدوي.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفعال للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه بحق الصحافيات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن للاعتداءات والاعتقال في محاولة فاشلة للحد من دورهنّ في فضح جرائم الاحتلال والانتصار لقضايا الشعب الفلسطيني.

وشدد في دعوته للتحرك الجاد للإفراج عن الأسيرة بشرى جمال الطويل (26 عامًا) من منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، والأسيرة الموقوفة استبرق يحيى التميمي (22عاماً) من القدس المحتلة.

كما طالبت بضرورة توفير الأجواء والبيئة المناسبة لعمل الصحافيات بحرية وإعطائهن حقوقهن دون نقصان ليتبوأن أماكنهن في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية المختلفة أسوة بزملائهم من الصحفيين.

كما ثمنت جهود الزميلات الصحفيات الفائزات بجوائز دولية ومحلية، ونتقدم بالتحية إلى الأمهات منهن، اللواتي جمعن بين شرف الأمومة وشرف المهنةِ، وأنتجنَ الكثير من المفردات الوطنية التي غابتْ عن قواميس النساء في دول العالم.