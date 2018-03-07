"تنفيذية المنظمة" تحدد موعد عقد المجلس الوطني

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ ابريل 2018.

وأكدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماع برئاسة محمود عباس، على استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.

ودعمت اللجنة التنفيذية، رؤية رئيس السلطة عباس للسلام كما طرحها أمام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطيني ثابت.

وجددت رفضها لقرارات الرئيس الاميركي ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال "الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها، وأكدت إصرارها طلب إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الامن.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها، تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية "السلام" من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقررت الطلب من الحكومة وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) أمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان ابريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.