ابن النفيس يتوج المرأة الريادية والام المثالية للعام 2017 بغزة

نسرين مشتهي وعفاف قنينش يتوجن نساء رياديات لغزة للعام 2017 ضمن مهرجان نظمه مركز ابن النفيس للنباتات الطبية والمكملات الغذائية وبحضور محافظ خانيونس الدكتور احمد الشيبي وممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية في وزارة التربية والتعليم ولفيف من مخاتير ووجهاء خانيونس وممثلي الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني توج ابن النفيس السيدة نسرين مشتهي من غزة والسيدة عفاف قنينش من خانيونس نساء رياديات مستندا أنهن شكلا نموذج خاصا لنساء غزة من خلال تحديهن للصعوبات التي واجهتهم وتغلبهم علي المرض وانتصار لذاتهن من خلال تحجيهم للعنف المبني علي النوع الاجتماعي ومواجهة كافة الانتهاك بقوة وعزيمة وأن نسرين وعفاف يمثلن قطاع عريض من النساء المهمشات اللواتي يتجاهل المجتمع والمؤسسات في مثل هذه المناسبة التي تأتي لتذكيرنا بأهمية دور النساء وضرورة محاربة أي انتهاك بحقوق المرأة .

وفي سياق كلمة ألقاها الدكتور محمود الشيخ علي في هذه المناسبة المميزة قال ان مركز ابن النفيس يؤمن برسالته المجتمعية اتجاه النساء وان النساء هن العمود الفقري للأسرة وان المرأة اذا كانت قوية معنويا ونفسيا انعكس هذا علي الاسرة والمجتمع وأنه في مركز ابن النفيس يسخر كافة طاقاته لان يعمل علي تعديل بعض المفاهيم القائمة والتي لها دور في تراجع النساء ويعمل جاهدا لتغير هذه المفاهيم فها هو اليوم يسلط الضوء علي نساء مهمشات ، نساء عاديات ولكن لديهم بصمة في المجتمع وفي قيادة انفسهن واسرهن القيادة الإيجابية السليمة وأن هذا المهرجان تم اقامته بخانيونس وبالتحديد في المنطقة الشرقية تلك الشاهدة علي جرائم الاحتلال في العدوان الاخير علي غزة ليؤكد ان من حق الشعب الغزي ورغم كل الانتهاكات ان يفرح ومن حق النساء أن يحتفلن بآذار شهر الكرامة والعطاء والمرأة كما يليق بهن مشيدا بالعزيمة والثقة التي تمتعت بها كلا من نسرين وعفاف مثبتات أن المرأة الفلسطينية هي أساس كل شيء سليم بالمجتمع .

كما توج ابن النفيس الأم المثالية للعام 2017 والتي حظيت باللقب الحاجة نوال الشيخ علي والدة الدكتور محمود الشيخ علي وقد عرج الدكتور في هذا السياق انني فخور اليوم وانا أكرم أمي أم مثالية واني أري بأمي كل نساء الوطن الكادحات واللواتي ربن أبناءهن علي حب فلسطين وأنني وأنا أكرم والدتي أقول للشباب يجب علينا أن نكون فخورين بمن منحتنا الحياة وأن لا نخجل من تكريمها وتقبيل يدها امام العالم .. اني لا أكرم اليوم امي رياء بل أكرمها فخرا واعتزازا وأتمني ان يحذو جميع الشباب حذوي وخصوصا من أصبح له وضعه المجتمعي والسياسي والعلمي في غزة فوجه أمي وحضنها هو الوجه الآخر للوطن .



وبدوره اكد الدكتور سمير ابو شتات مسئول الدائرة الفنية في وزارة التربية والتعليم علي أهمية دور المرأة الفلسطينية حارسة الوطن وحامية التاريخ وان نساء فلسطين هن رمز العطاء والحب لكل العالم ومن اراد ان يتعلم التضحية فليتعلمها من امهاتنا ، واستطرد الدكتور سمير قائلا ان المرأة الفلسطينية حققت انجازات علي صعيد العالم فبالأمس القريب كرمت افضل معلمة في العالم واليوم تكرم ريادية ومثالية وغدا ستكرم في مجال جديد نفتخر به وسنبقي نفتخر بنساء فلسطين اللواتي سطرن بدموعهن نجاح ابناءهن وها هي والدة الدكتور محمود شاهدة حية علي مسيرة ابنها الذي اصبح اسطورة في علمه وعطاؤه . وسنستمر بدعم النساء لان رسالتنا اتجاه لا تنضب وان المرأة شلال من العطاء .



وفي كلمة القتها السيدة عفاف قنينش قائلة أنني اليوم انسانة جديدة امرأة قوية خرجت من الوهن إلي القوة ومن الموت للحياة .. انني اليوم اشارك بكل ما املك في هذا المجتمع لأنني انتصرت علي كل من أراد ان يفني عزيمتي وكان مركز ابن النفيس داعما أساسيا لي ان محمود الشيخ علي رجل بحجم الوطن بعطاءه فحافظوا أتمين من الله أن يعينه علي استكمال مسيرته .



وقد انتهي المهرجان بتوزيع هدايا وجوائز علي النساء وعلي انغام أحن إلي خبز امي وفرقة شمس الكرامة والفنان محمد ابو سمرة وقد شارك في لجنة التكريم الدكتور احمد الشيبي محافظ خانيونس والدكتور محمود الشيخ علي مجير مركز ابن النفيس والدكتور سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بوزارة التربية والتعليم والاستاذ جمال ابو شتات ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني في خانيونس .