الحية: المصالحة لم تفشل بعد وتحتاج لقرار سياسي من عباس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية: "أن المصالحة مع حركة (فتح) لم تفشل بعد، ولا تعاني مشاكل وأزمات فنية؛ وإنما تحتاج لقرار سياسي جريء من الرئيس محمود عباس".



واوضح الحية، خلال لقائه بالكتاب والمثقفين بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، أن حركته لن تشارك باجتماعات المجلس الوطني في حال عقده دون توافق وأسس واضحة، مشدداً على أن حماس متمسكة بمخرجات اجتماع بيروت، وتشكيل مجلس وطني جديد وحكومة وحدة وطنية.



وفيما يتعلق بالحديث عن مرحلة ما بعد الرئيس عباس، قال الحية: "اللهم أطل عمر أبو مازن واختمه بالخير، وأن يكون سبباً في وحدة شعبه، ولكن المسار الطبيعي، أن نذهب للانتخابات، وهذا ما نتمسك به"، لافتاً إلى أن حركته لا تعترف بالمحكمة الدستورية بمخرجاتها، معتبراً أنها غير قانونية وغير توافقية.

