تحدي_فرصة.. مواجهات من نوع آخر بين نشطاء مواقع التواصل

أطلق مركز تطوير الإعلام – بيرزيت وسم #تحدي_فرصة ضمن مباردة تطوير الإعلام في فلسطين، فاتحاً المجال أمام الفرق الشبابية للتنافس على مجموعة من الجوائز القيمة.

منسق المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام فتحي صباح قال إن مبادرة تطوير الإعلام جاءت بعد دراسة أعدها مركز تطوير الاعلام بالتعاون مع اليونسكو لإيجاد الثغرات والمشاكل في الإعلام الفلسطيني.

وأوضح صباح أن المبادرة تضم تسع لجان وتسع محاور كالتطوير الأكاديمي والإصلاح القانوني والإعلام الاجتماعي والعام وغيرها من المحاور، مضيفا: "جاءت حملة فرصة لتعريف طلبة الإعلام والإعلاميين بمخرجات المبادرة كالمساقات الثلاثة التي تم إعدادها للتدريس في الجامعة".

من جانبه أكد علي بخيت، أن فكرة التحدي إشراك الشباب الفلسطيني والمجموعات الشبابية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج والنشر لحملة فرصة التي تهدف لتطوير الإعلام الفلسطيني.

وأشار بخيت إلى أنه تم فتح باب التسجيل للتحدي وسجل عدد كبير من الفرق نقحت لسبع فرق من خلال عدة معايير كالمنطقة الجغرافية والجنس، واستدعيت الفرق المشاركة وشرح لها كيفية المسابقة والشروط والمعايير لكل فريق.

من جانبها قالت الصحفية رباب الحاج منسقة فريق #سوشال_برس: "إن الهدف الأساسي من التحدي هو إبراز أهداف المبادرة الوطنية لتطوير الاعلام، والتي شملت كافة جوانب الإعلام سواء الجانب الأكاديمي أو الحقوقي وغيرها".

وترى الحاج بأن المنافسة محتدمة نظراً لأن الفرق المشاركة في التحدي قوية ومؤثرة في الاعلام والسوشال ميديا.

بدوره قال وائل بعلوشة مدير المكتب الإقليمي للائتلاف والمسائلة من أجل النزاهة "أمان" أحد المؤسسات الشريكة في مبادرة تطوير الإعلام: "نعتز بالشراكة مع مركز تطوير الإعلام في عدة جوانب وتحديداً مجال الصحافة الاستقصائية".

ولفت بعلوشة إلى أن مشاكرة "أمان" كانت من خلال تقديم بعض أوراق العمل والتدريبات التي نفذها مركز تطوير الإعلام والتعاون في الكثير من التقارير التي لها دور في مكافحة الفساد.

ومن المنتظر الإعلان عن نتائج التحدي المحتدم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، حيث ستحصل الفرق الثلاثة الفائزة على جوائز مادية، وشهادات تكريم لباقي الفرق المشاركة.







