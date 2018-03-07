قوات الاحتلال تقمع مسيرة نسوية في رام الله

قمعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء مسيرة نسوية انطلقت من مدينة رام الله باتجاه حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، بمناسبة الثامن من أذار اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف يوم غدا الخميس.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها لجنة تنسيق الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في رام الله، وبمشاركة واسعة من الفعاليات والقيادات النسوية، من شارع القدس باتجاه الحاجز، وقبل أن تصل بادرها الجنود بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاهها، في محاولة لتفريقها ومنع المشاركين فيها من الاقتراب من الحاجز.

وقال بيان للقوى والفصائل: "إن الثامن من أذار يأتي في وقت عصيب على الفلسطينيين عموما بعد إعلان ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس في يوم النكبة الفلسطينية، وقرصنة الاحتلال لأموال الضرائب، والقوانين العنصرية التي أقرها الاحتلال على الفلسطينيين.

واعتبر البيان، المرأة الفلسطينية بالرغم من معاناتها من التمييز الاجتماعي، وعدم وجود قوانين رادعة لمن يجرمها، إلا أنها لا تزال في طليعة العمل الوطني والاجتماعي الرائد.







