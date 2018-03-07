القوى الوطنية تعلن عن تشكيل هيئة وطنية لانطلاق فعاليات مسيرة العودة

اعلنت القوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية والأهلية اليوم الخميس، عن تشكيل الهيئة الوطنية " لانطلاق لفعاليات لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار "

أوضحت القوى الوطنية انه قد تم تشكيل اللجنة في أعقاب اجتماع موسع ضم ممثلين عن القوى والفعاليات الشعبية من لجان اللاجئين والمنظمات الشعبية ومراكز حقوق الانسان ووجهاء الشعب الفلسطيني وممثلين عن المرأة والشباب والمهنيين وأعضاء المجلس التشريعي وممثلين عن الوزارات المختلفة وكافة الاطياف السياسية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت اللجنة بدء تشكيل لجان الاختصاص وإجراء الاتصالات المحلية والدولية لصياغة اكبر تحالف دولي مساند للشعب الفلسطيني في رفضه لقرارات الادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه التي شرد منها بالقوة وايضاً كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمسيرات الشعبية السلمية التى تهدف الى العودة وكسر الحصار الظالم.