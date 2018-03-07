مهجة القدس: سلطات الاحتلال تمنع زوجة الأسير إبراهيم اغبارية من زيارته

أكدت مؤسـسـة مهـجـة الـقـدس للشـهـداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتـلال الصهيوني منـعـت المجاهدة منى حسين عوض دار حسين "قعدان" زوجة الأسير المجاهد إبراهيم حسن محمود اغبارية (53 عاماً)؛ من بلدة مشيرفة قضاء مدينة أم الفحم بالداخل المحتل من زيارته.

وأوضحت مهجة القدس، أن زوجة الأسير إبراهيم اغبارية تقدمت عبر اللجنة الدولية للصليب بطلب لزيارة زوجها، إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني رفضت طلبها بالسماح بزيارته، معتبرةً أن قرار الرفض مجحفاً وغير إنساني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير إبراهيم اغبارية وشقيقه الأسير محمدسعيد اعتقلا بتاريخ 25/02/1992م ويمضيان حكماً بالسجن على كل واحد منهما المؤبد ثلاث مرات؛ بالإضافة إلى 16 عاماً، على خلفية قيامهما بعملية معسكر جلعاد القريب من وادي عارة بالداخل المحتل؛ والتي وقعت بتاريخ 15/02/1992م؛ وأدت لمقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة آخرين، وتم اغتنام أسلحتهم؛ وشارك في تنفيذ العملية إلى جانب الشقيقين المذكورين الأسير محمد جبارين والأسير يحيى اغبارية؛ والذين تم اعتقالهم بتاريخ 04/03/1992م.

جدير بالذكر أن المجاهدة منى قعدان ولدت بتاريخ 25/09/1971م؛ وهي من بلدة عرابة قضاء جنين؛ وهي شقيقة القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأسير القائد طارق قعدان القابع حالياً في سجن مجدو؛ والذي يُعد أحد أبرز أبطال معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وقد أمضت المجاهدة منى قعدان في سجون الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن خمسة أعوام في اعتقالات سابقة؛ على خلفية انتمائها ونشاطاتها في صفوف العمل النسائي التابع لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.