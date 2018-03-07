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في يوم المرأة.. 8 إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة نسوية في قلنديا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:13 - 07 مارس 2018
صورة من المسيرة النسوية في قلنديا صورة من المسيرة النسوية في قلنديا
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أصيب عدد من المواطنين، اليو م الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة نسوية بمناسبة الثامن من آذار "يوم المرأة".

وقال الهلال الأحمر، إنّ طواقمه تعاملت مع 8 إصابات جرّاء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال باتجاه المسيرة النسوية.

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