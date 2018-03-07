في يوم المرأة.. 8 إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة نسوية في قلنديا

أصيب عدد من المواطنين، اليو م الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة نسوية بمناسبة الثامن من آذار "يوم المرأة".

وقال الهلال الأحمر، إنّ طواقمه تعاملت مع 8 إصابات جرّاء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال باتجاه المسيرة النسوية.