طالع : اسماء قرعة حجاج جباليا والمنطقة الوسطى للعامي 2018-2019

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الإستكمالية لاختيار حجاج بيت الله الحرام للعامين الجاري والمقبل.

وأجريت قرعة الحج بقاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة، برعاية وزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس، وبحضور أصحاب شركات الحج والعمرة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مؤخراُ قد اعلنت عن فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لمنطقة جباليا والمحافظة الوسطى، نظراً لانتهاء أعداد المسجلين فيها.

وكشفت الوزارة ان عدد المسجلين من منطقة جباليا 2362 حاج والمحافظة الوسطى 3999 حاج.

وبينت الوزارة ان حصة منطقة جباليا لهذا العام 183 حاج علماً بأن حصتها الاساسية 274 حاج، وذلك نظراً لوجود أعداد مسجلة في الاعوام السابقة.

فيما كانت حصة المحافظة الوسطى 218 حاج لهذا العام علماً بان حصتها الاساسية 357 حاج.

وأعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية ان بروتوكول الحج مع وزارة الحج السعودية قد تم التوقيع عليه خلال زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية، حيث تم خلال الزيارة الاتفاق مع وزارة الحج السعودية على تفاصيل وترتيبات موسم الحج لهذا العام.

وأشار ادعيس الي حصول بعثة الحج الفلسطينية على درجة A بامتياز من وزارة الحج السعودية لالتزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في موسم الحج بالمملكة العربية السعودية ولتقديمها أفضل الخدمات لحجاج فلسطين.

وأضاف ادعيس انه خلال زيارته ناشد الأشقاء السعوديين على زيادة عدد حجاج فلسطين بشكل عام ولأهل القدس بشكل خاص.

وقال ادعيس ان وزارة الأوقاف بدأت بالتحضير لموسم الحج لهذا العام مبكراً لكي تحافظ على الانجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية بما يعود بالخير والفائدة على الحجاج الفلسطينيين مما ينسجم مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لخدمة حجاج فلسطين.

وبارك وزير الأوقاف للإخوة الفائزين بقرعة الحج لهذا العام متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وأن يكونوا خير سفراء لفلسطين.

وفيما يلي اسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام

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