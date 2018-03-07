نادي الأسير: "16 ألف" امرأة فلسطينية اعتقلت منذ العام 1967

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في معتقلاتها (62) فلسطينية بينهنّ (6) فتيات قاصرات أعمارهنّ أدنى من (18 عاماً)، و(9) أسيرات جريحات، و(17) من الأمّهات.

جاء ذلك في بيان صدر عن نادي الأسير لمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام.

وبيّن نادي الأسير أنّ الاحتلال اعتقل أكثر من (16 ألف) امرأة فلسطينية، منذ العام 1967، وأول أسيرة فلسطينية هي الأسيرة المحرّرة فاطمة برناوي، لافتاً إلى أن سنوات انتفاضتي العام 1987 والعام 2000 كانت فيها النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، فيما اعتقل (156) امرأة خلال العام 2017، و(164) امرأة خلال العام 2016، و(200) امرأة خلال العام 2015.

وتتمثّل أساليب التّعذيب والتّنكيل التي تمارسها بحقّ الأسيرات؛ بإطلاق الرّصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، واحتجازهنّ داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهنّ للتّحقيق ولمدد طويلة، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي التي تتّبعها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسيرات بعد اعتقالهنّ، كما وتحرم بعض الأسيرات من زيارة عائلاتهنّ، فيما تضيّق على الأخريات، كما وتحرم الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن تمكينهنّ من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع التواصل الهاتفي معهم.