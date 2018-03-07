محكمة الاحتلال تجمّد تعويض من تم إخلاؤهم من بؤر استيطانية

مّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قرارًا اتخذته الحكومة الإسرائيلية، بتعويض المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرتي "نتيف هآفوت" و"عامونا" مؤخرًا.

وبحسب صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الأربعاء، فإن القرار القضائي صدر بشكل مؤقت لحين النظر في التماس قدم ضد دفع تلك الأموال للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم. مشيرةً إلى أن المحكمة ستنتظر ردًا من ممثلي "الدولة" على الالتماس.

ووافقت المحكمة في نهاية الشهر الماضي على إخلاء 15 منزلًا من "نتيف هآفوت" بسبب بنائها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وخصصت الحكومة الإسرائيلية عشرات ملايين الشواقل لتعويض المستوطنين ببناء بيوت بديلة.