مدير الحج لمراسلنا: اليوم سيتم اختيار 1032 اسماً من بين 6361 من المسجلين

أكد مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية عادل الصوالحة اليوم الأربعاء، أن الأعداد المسجلة للحج من منطقتي جباليا والوسطى، بلغت 6361 مواطناً، فيما سيتم اختيار 1032 حاجاً فقط لمدة عامين (2018-2019).

وأوضح الصوالحة في تصريح خاصٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرعة اختيار الحجاج اليوم ستكون لمنطقتي جباليا والوسطى، حيث أن 6361 مواطناً سجلوا في المنطقتين، 3999 في الوسطى، و2362 في جباليا.

وبين الصوالحة، أن اختيار الحجاج سيكون لموسمين قادمين أي عامي (2018 و2019)، ثم سيبدأ التسجيل لكافة المحافظات في عام 2020.

وبين الصوالحة، أن محافظة الوسطى سيتم اختيار فقط 218، فيما سيتم اختيار 193 اسماً لمنطقة جباليا، وذلك للعام 2018، بإجمالي 401 اسم.

فيما سيتم اختيار 357 اسماً من الوسطى للعام 2019، أما جباليا فسيتم اختيار 274 اسماً بإجمالي 631 حاجاً للعام 2019.

وذكر الصوالحة، أن القرعة ستكون ورقية ويدوية، وأمام الحضور الذي سيضم أصحاب شركات الحج والعمرة ومراسلي ومندوبي وسائل الإعلام.

أما عن كيفية اختيار الأعداد بالنسبة للمناطق، أوضح الصوالحة أن الأمر يتعلق بتعداد كل منطقة السكاني، حيث أن منطقتي جباليا والوسطى بحاجة لاستكمال أعدادها التي بحاجة للحج، فكان لابد من حصولهم على حقهم.

أما عن تسعيرة الحج، فأوضح الصوالحة أن كافة المسجلين قاموا بدفع مبلغ وقدره 1000 دينار، أما من يحالفه الحظ فسيبقى المبلغ في البنك لاستكمال إجراءات الحج، أما من لم يحالفه الحظ فسيتم سحب المبلغ فيما بعد.

وأوضح أن تكلفة الحج الإجمالية لم تحدد بعد، وسيتم تحديدها بعيد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحجاج من استئجار السكن والغرف وكافة الحجوزات.