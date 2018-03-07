نشر "وثيقة سرية" إسرائيلية سرية للغاية تربك جيش الاحتلال

يُحقق جيش الكيان الإسرائيلي في نشر وثيقة "سرية للغاية"، موقعة من وزير الحرب أفيغدور ليبرمان عن طريق الخطأ، على الشبكة الإلكترونية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، إن الوثيقة تكشف "معلومات سرية عن قدرات الجيش الإسرائيلي".

ونقلت عن مكتب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قوله إن الوثيقة تكشف في قسمين منها، على الأقل، أسماء آليات أو أنظمة، تم إبقاء حيازة الجيش الإسرائيلي لها سريا حتى الآن".

وأضاف:" إن أحد هذه الأنظمة سري للغاية إلى حد أنه لا يمكن ذكر اسمه على الهاتف بسبب حساسيته، ومخاوف الكشف عن أي معلومات عنه".

وذكرت الصحيفة أن "النظام الثاني الذي تم الكشف عنه يستخدم في الجيش لأغراض تشغيلية ويعتبر سري للغاية، إذ أن الكشف عنه قد يكشف عن بعض قدرات الجيش الإسرائيلي".

وقالت الصحيفة:" بعد نشر الوثيقة على الشبكة الإلكترونية فإن المعلومات اصبحت متاحة للجميع".

ولم تكشف هآرتس عن فحوى هذه الأنظمة، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر أي معلومات عن الوثيقة.

وقالت:" ليس من الواضح بعد كيف وقع هذا الخطأ".

ونقلت عن مكتب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قوله:" ما حدث كان خطأ أمني خطير وسيتم التحقيق فيه".