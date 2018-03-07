ولي العهد السعودي يصل إلى لندن على رأس وفد كبير

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية تستغرق أياما عدة، حيث كان في استقباله وزير الخارجية البريطاني السيد بوريس جونسون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة جاءت بناءً على "توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة بريطانيا وإيرلندا الشمالية".

ويضم وفد ولي العهد السعودي، سفير السعودية لدى بريطانيا محمد بن نواف بن عبد العزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الصحة توفيق الربيعة ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير التعليم أحمد العيسى ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير الثقافة والإعلام عواد العواد ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان".

وضم الوفد أيضا، مستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والديوان الملكي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ونائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية تماضر الرماح.

وتهدف زيارة ابن سلمان، التي تأتي ضمن أولى جولاته الخارجية بعد توليه ولاية العهد، إلى إقناع بريطانيا بأن الإصلاحات التي تجريها بلاده جعلت السعودية مكانا أفضل للاستثمارات ومجتمعا أكثر تسامحا.

وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.

ويظهر إدراج قصر تشيكرز الفاخر وكذلك اجتماعين مع العائلة الملكية البريطانية إلى أي مدى تستعد لندن للتصديق على الإصلاحات في السعودية التي خففت القيود الاجتماعية على المرأة.