مداهمات واسعة واعتقالات في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاربعاء، عدة بنايات في مدينة نابلس لليوم الثاني على التوالي فيما شنت حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية.

وافادت مصادر محلية، ان قوة للاحتلال اقتحمت عمارة المصري في شارع عبد الرحيم محمود وفتشت شقته اضافة الى مركبته كما شمل التفتيش منازل لعائلة الدنبك والسخل والمصري ويامين وسطح البنابة وكراج السيارات.

وشهدت منطقة بيت لحم عمليات اقتحام شملت بلدة نحالين وبلدة تقوع حيث طال الاعتقال الشاب احمد محمود العمور (23 عاما).

اضافة لاقتحام مخيم عايدة على المدخل الشمالي للمدينة فيما سلمت قوات الاحتلال الاسير المحرر معتصم ابو خضير من مخيم عايدة ببيت لحم، بلاغ استدعاء لمقابلة مخابراتها.واعتقل الاحتلال الشاب صهيب عبيات نجل المحرر المبعد الى غزةابراهيم عبيات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط غربي سلفيت.

وفي الخليل اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة واد عزيز قرب بلدة إذنا قضاء الخليل.

وداهمت منزل الحاج طالب أبو سنينة، وعاثت فيه فساداً، خلال اقتحامها لمدينة الخليل.

وصادرت قوات الاحتلال سيارتي شحن محمله بالعكوب على حاجز الكونتينر والقادمة من مدينة الخليل الى سوق الخضار المركزي بنابلس والتي تعود للتاجر الحاج عبد الرزاق ابو ثابت وتطالبه بدفع غرامه ماليةكبيرة.