توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس يكون الجو حارا وجافا ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجة مئوية، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.