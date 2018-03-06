ليفربول يتأهل لربع نهائي الأبطال على حساب بورتو

تعادل ليفربول الإنجليزي مع ضيفه البرتغالي بورتو 0-0 مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم التعادل، حجز ليفربول بطاقته إلى ربع النهائي، بعدما سحق منفسه ذهابا بخماسية نظيفة قبل 3 أسابيع.

وأراح مدرب ليفربول يورجن كلوب، مجموعة من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح الذي لعب مكانه آدم لالانا، فيما غاب أيضا قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، والظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد والأيسر أندي روبرتسون ولاعب الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين، ولعب مكانهم جويل ماتيب وجو جوميز وألبرتو مورينو وجيمس ميلنر.

أما تشكيلة بورتو، فضمت الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، الذي أعلن النادي البرتغالي أنه سيترك الفريق بنهاية الموسم.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 31، بعدما استقبل ماني كرة داخل منطقة الجزاء من ميلنر، قبل أن يسدد في القائم الأيمن، ثم ارتقى ميلنر برأسه لكرة عالية لكن محاولته علت المرمى في الدقيقة 35.

وبدأ الشوط الثاني عن طريق فرصة لميلنر الذي مرّر له لالانا الكرة قبل أن يفقد توازنه ويسدّد بعيدا عن المرمى، وفي الدقيقة 51، أنقذ كاريوس تسديدة من بعد 25 يارده للغاني واريس، وحرم مدافع بورتو فيليبي مهاجم ليفربول روبرتو فرمينو من التسجيل بعدما وضع قدمه امام تسديدته القريبة من المرمى في الدقيقة 58.

وطالب لاعبو بورتو بركلة جزاء بعد تعثر خيسوس كورونا من قبل ميلنر، إلا أن الحكم أمر بمواصلة اللعب، ودخل محمد صلاح أرض الملعب بدلا من ماني، ثم أهدر ميلنر فرصة جديدة بعدما رفع له صلاح الكرة لكن كاسياس أنقذ الموقف في الدقيقة 77، وعاد حارس ريال مدريد السابق لينقذ كرة من صلاح اثر تمريرة من مورينيو في الرواق الأيسر بالدقيقة 82، وترك كاسياس بصمة رائعة على اللقاء بعدما تصدّى بأعجوبة لكرة من البديل داني أينجز في الدقيقة 88.