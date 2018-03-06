أسعار النفط ترتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار لكن مكاسب الخام الأمريكي قيدتها توقعات بزيادة جديدة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.79 دولار للبرميل بعد أن تراوحت بين 65.30 دولار و66.16 دولار، وهو أعلى مستوى في ستة أيام.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة ثلاثة سنتات لتسجل عند التسوية 62.60 دولار للبرميل، بعد أن وصلت أيضا أثناء الجلسة إلى أعلى مستوى في ستة أيام عند 63.28 دولار.

وتلقى النفط دعما من هبوط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمام سلة من العملات، بفعل أنباء من كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات بشأن نزع السلاح النووي وستعلق تجاربها النووية أثناء أي مفاوضات.

وقالت كوريا الجنوبية أيضا إنها ستعقد قمة مع جارتها الشمالية للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

ودفعت هذه الأنباء المستثمرين إلى بيع الدولار وشراء الأصول العالية المخاطر مثل السلع الأولية.

وتتعرض أسعار النفط الأمريكي لضغوط من توقعات بأن أحدث بيانات أسبوعية لمخزونات الخام ستظهر ثاني زيادة على التوالي، وفقا لمسح أجرته رويترز. وسيصدر معهد البترول الأمريكي بياناته بشأن المخزونات في وقت لاحق يوم الثلاثاء بينما ستصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الأربعاء.