الأهلي والنجم يضعان قدما في دور المجموعات الأفريقي

وضع الأهلي المصري قدمه في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه الكبير على ضيفه مونانا بطل الغابون 4-صفر، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32.

وسجل للأهلي مروان محسن (14) ووليد أزارو (22) وعبد الله السعيد (65 و70 من ركلة جزاء)، في مباراة تفوق خلالها الفريق المصري بشكل كامل وهدد مرمى ضيفه منذ الثواني الأولى.

وأهدر أزارو فرصتين للتهديف في الدقائق الأولى من كرة عرضية تخطت حارس الضيوف ووصلت له، لكنه سددها خارج المرمى، ثم إثر هجمة منظمة لكنه سدد في يدي الحارس.

وحذا النجم الساحلي التونسي حذو الأهلي وقطع شوطا مهما نحو دور المجموعات، بفوزه على ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري 4-2، بينها ثلاثة أهداف قبل الوصول الى الدقيقة العاشرة عبر المصري عمرو مرعي (2) وأمين الشرميطي (4 و8)، قبل أن يضيف الغيني الخالي بنغورا الرابع في الشوط الثاني (54).

ودفع النجم الساحلي ثمن استرخائه بعد التقدم برباعية نظيفة، بتلقيه هدفين في الدقيقتين 70 من ركلة جزاء لرافاييل أياغوا، و82 عبر توسين أومويلي، لكنه لا يزال في وضع جيد لحسم تأهله لدور المجموعات عندما يحل ضيفا على منافسه في 16 من الشهر الجاري.