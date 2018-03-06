جوبا تتقدم بطلب انضمام للجامعة العربية

تقدمت جمهورية جنوب السودان اليوم الثلاثاء بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على عضوية المؤسسة الإقليمية، وفق مصدر دبلوماسي في الجامعة.

وقال المصدر الدبلوماسي في تصريحات صحفية إن المذكرة ستعرض على مجلس الجامعة الذي يعقد غدا الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية في دورته 149 بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي في جوبا بشأن ما صرّح به المصدر الدبلوماسي.

وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، وبعد أيام من الانفصال أعلنت الجامعة العربية أنه من حق الدولة الوليدة الانضمام إليها، خاصة أن ميثاق الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير دول الجامعة للغة العربية لغة رسمية، وهو ما ينطبق على جنوب السودان.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قال في حوار تلفزيوني عام 2016، إن العرب يعتقدون أن جنوب السودان ليست لديها رغبة في أن تكون دولة عربية لأنها انفصلت عن السودان.

وأضاف أن دولته لم تفكر بعد في الانضمام "لكن لو فكرنا في الالتحاق بالجامعة العربية هل يقبلوننا؟ أشك في أن الجامعة العربية تقبل عضويتنا".

وتعاني جنوب السودان منذ عام 2013 من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، أودت بحياة الآلاف وشردت مئات الآلاف.