حمى لاسا: المرض القاتل الذي لا لقاح له

منذ بداية العام الجاري تعاني نيجيريا من انتشار مرض مميت يطلق عليه "حمى لاسا"، وهو أحد الأمراض التي يمكن أن تسبب أوبئة خطيرة ليس لها لقاح في الوقت الحالي.

ولا تعتبر "حمى لاسا" مرضاً جديداً، إلا أن الانتشار الحالي غير مسبوق، حيث ينتشر بسرعة أكبر وإلى مناطق أبعد.

ويشكل انتشار المرض ضغوطاً على العاملين بقطاع الصحة في نيجيريا، بالإضافة إلى أن عددا منهم أصيبوا بالمرض وماتوا.

ويطلق على هذا المرض الذي قد يسبب الوفاة "الحمى النزفية الفيروسية"، ويمكنه التأثير على العديد من أعضاء الجسم كما يسبب تلفاً في الأوعية الدموية. وهو مرض يصعب علاجه.

وتظهر على غالبية المصابين بـ"حمى لاسا" أعراض خفيفة مثل الحمى والصداع والشعور بالإنهاك. لكن البعض قد لا تظهر عليهم أي أعراض.

ومع ذلك، فإن "حمى لاسا" في الحالات الشديدة يمكن أن تتشابه مع الحمى النزفية القاتلة (إيبولا) التي تسبب نزيفاً من الأنف والفم وأجزاء أخرى من الجسم.

وعادة ما يبلغ معدل الوفيات جراء الإصابة بـ"حمى لاسا" 1 في المئة، إلا أن المرض أودى بحياة 20 في المئة من الحالات المؤكدة والمحتملة في نيجيريا خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض في البلاد.

ويعتقد أن نحو 90 شخصاً ماتوا حتى الآن جراء الإصابة بهذا المرض، إلا أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير نظراً لصعوبة تشخيص هذا المرض.

ويؤدي هذا المرض إذا أصيبت به النساء الحوامل في مرحلة متقدمة من الحمل إلى خسارة أجنتهم بنسبة 80 في المئة أو إلى موتهن.

ويتعذر التفريق بين "حمى لاسا" وأمراض شائعة أخرى مثل الملاريا وحمى الدنك في المراحل الأولية من الإصابة بالمرض. والطريقة الوحيدة لتشخيص هذا المرض هو تحليل عينة من الدم أو الأنسجة في المختبرات المتخصصة.

وظهر هذا المرض لأول مرة في مدينة لاسا النيجيرية في عام 1969 بعد تفشيه في إحدى مستشفياتها، إلا أنه ما لبث أن ظهر في عدد من بلدان غرب افريقيا، ومنها غانا ومالي وسيراليون.

انتشار الايبولا بغرب افريقيا أدى إلى مقتل 11 ألف شخص على الأقل بين عامي 2014 و2015

طرق الإصابة بالمرض

ويسبب انتشار هذا المرض قلقاً في نيجيريا بسبب ارتفاع عدد حالات المصابين به في هذا الوقت من السنة. ويعمل المسؤولون في قطاع الصحة على تقصي أسباب ذلك.

وينتقل هذا المرض إلى الإنسان عن طريق القوارض وبالتحديد الجرذان التي تعيش في معظم دول افريقيا حيث يسهل تسللها إلى المنازل هناك.

ويصاب الناس بهذا المرض من أي شيء ملوث ببول الفئران أو البراز أو الدم أو اللعاب، وذلك من خلال تناول الطعام أو الشراب الملوث أو مجرد ملامسة أي أجسام ملوثة في المنزل.

وتصل فترة حضانة "حمى لاسا" إلى ثلاثة أسابيع. ويسعى الباحثون لمعرفة إذا ما كان بإمكان هذا المرض مثل الإيبولا البقاء في الجسم وتمريره إلى شخص آخر من خلال العلاقة الجنسية حتى بعد إنحسار المرض.

وتتمتع نيجيريا بنظام صحي قوي لمكافحة الأوبئة من هذا القبيل.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات النيجيرية من أجل احتواء هذا المرض. كما أرسلت الحكومة البريطانية فريقاً من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

سبل الوقاية

وينصح الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة بأخذ الاحتياطات الأساسية التي تتمثل بسد الشقوق في جدران منازلهم لعدم السماح للفئران بالدخول، والتخلص من القمامة في حاويات مخصصة، والعمل على تخزين الأطعمة والمياه بإحكام.

ويتوجب على الناس ارتداء قفازات واقية عند رعاية أي شخص قد يكون مصاباً "بحمى لاسا"، كما يجب اتباع إجراءات دفن الموتى بطريقة آمنة.

وعلى الرغم من هذه التدابير الواقية، فإن احتواء "حمى لاسا" وغيره من الأمراض المعدية يعوقه غياب ممارسات طبية فعالة مثل الاختبارات التشخيصية والأدوية واللقاحات.

ومن المرجح أن يتوصل العلماء إلى لقاح لـ"حمى لاسا" - بما يقلل احتمال تحوله إلى وباء عالمي - لكن التقدم بطيء كما هو الحال مع الأمراض الوبائية الأخرى التي يقتصر انتشارها على البلدان الأكثر فقراً.