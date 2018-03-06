تقرير إحصائي: 9 طلبة استشهدوا خلال العام الماضي

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إن 9 طلاب استشهدوا خلال عام 2017 فيما أصيب 603 طالب إضافة إلى 55 من المعلمين الإداريين.

وذكرت الوزارة في تقرير إحصائي للانتهاكات الإسرائيلية بحق التعليم خلال العام المنصرم أن الإصابات تنوعت ما بين (الإصابة برصاص حي، ومطاطي، والضرب المبرح، والهلع)؛ بسبب الاقتحامات وتهديدات جيش الاحتلال والمستوطنين للطلاب ودهسهم، هذا بالإضافة إلى استنشاق العشرات من الطلاب للغاز المسيل للدموع وغيره.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المعتقلين من الطلاب والمعلمين والموظفين من كافة المديريات بلغ نحو 311 معتقلاً، فيما أظهر التقرير تعرض 80279 طالبا وطالبة و4929 معلما ومعلمة وموظفا لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال؛ أسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى والاعتقالات والاحتجاز والإقامات الجبرية، والتأخير على الحواجز، والحرمان من الوصول الآمن للمدارس من خلال إغلاق الحواجز والبوابات.

وذكرت الوزارة أن 95 مدرسة تعرضت لاعتداءات الاحتلال بواقع 352 اعتداءً، تنوعت ما بين اقتحام، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت، وإلحاق الخسائر المادية بها، وتعطيل الدوام سواء بشكل كلي أو جزئي، وإصدار الإخطارات بحق المدارس.

ووفقاً لتقرير الوزارة؛ فقد فرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي على 16 حالة، منهم 12 طالباً، ومعلمتان ومدير مدرسة تم حبسه مرتين، من مديرية القدس، مبينة أن 51 مدرسة تعرض طلبتها ومعلموها للتأخير على الحواجز والبوابات الإلكترونية، أسفر ذلك عن تأخير 26808 طلاب و1029 من المعلمين ومنعهم من الوصول الآمن لمدارسهم، ما نتج عنه هدر 35895 حصة تعليمية.

وتابعت: “31 مدرسة تعطل فيها الدوام جزئياً بسبب 64 اعتداءً، وتنوعت أسباب التعطيل، ما بين عدم تمكن المعلمين والمعلمات والطلاب من الوصول إلى مدارسهم إما بسبب إغلاق الحواجز العسكرية أو البوابات، أو إغلاق الشوارع المؤدية لتلك المدارس، أو إطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وغيرها، وأدى ذلك إلى هدر 2343 حصة تعليمية، فيما بلغ عدد المدارس التي تعطل فيها الدوام بشكل كلي 23 مدرسة، وأدى ذلك إلى هدر 3126 حصة تعليمية بواقع 42 يوماً تعليمياً”.

ولفتت الوزارة إلى أن 95 مدرسة تعرضت لاعتداءات الاحتلال بواقع 352 اعتداء، حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، والرصاص اتجاه ساحات المدارس والغرف الصفية، والاعتداء بالضرب المبرح على المعلمين والطلبة، واقتحام ساحات المدارس والتهديد بإغلاقها وتعطيل الدوام لإقامة الاحتفالات الدينية للمستوطنين.

وبحسب التعليم فإن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن ضياع 91535 حصة تعليمية، إضافةً لتسليم 15 مدرسة إخطارات بلغت17 إخطاراً، تنوعت ما بين هدم ووقف بناء وأوامر هدم وإزالة بناء.