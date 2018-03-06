مصدر: عباس رفض عرضا قطرياً لحل أزمة كهرباء غزة

كشف مصدر فلسطيني مسؤول، عن رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لعرض قطري ينهي "أزمة غزة الكبرى" والتي تتعلق بالانقطاع شبة المستمر للكهرباء.

وأوضح المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن "الدوحة تقدمت لرئاسة السلطة الفلسطينية بعرض لمنحة قطرية مقدمة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لإقامة محطة توليد كهرباء في قطاع غزة بقيمة 600 مليون دولار".

ولفت المصدر الى، أن "رئاسة السلطة الفلسطينية أحالت العرض القطري إلى حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدلله".

وأكد أن "قطر فوجئت بإبلاغها رسميا برفض رئيس السلطة عباس للعرض القطري والمنحة الأميرية بإقامة تلك المحطة التي تنهي أزمة الكهرباء، التي هي بمثابة أم المشاكل التي تعاني منها غزة المحاصرة".

ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي من العديد من الأزمات الإنسانية، ويأتي في مقدمة تلك الأزمات مشكلة نقص الكهرباء التي لا تزيد ساعات وصولها للفلسطينيين في غزة من 4 إلى 5 ساعات يوميا، وهو ما تسبب بوقوع العديد من الأزمات في المجال الصحي والبيئي وغيرها.