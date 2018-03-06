الاحتلال يصعد من عمليات الاقتحام والنقل خلال شباط

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات ادارة السجون صعدت بشكل ملحوظ خلال شهر شباط الماضي من عمليات الاقتحام والتنكيل بالأسرى ونفذت ما يزيد عن (27) عملية اقتحام للسجون، رافقها عمليات نقل جماعية للأسرى .

وأوضح "الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون عاثت فساداً في عدد كبير من السجون خلال شباط الماضي والتي اقتحمتها بشكل همجي ونفذت عمليات قمع ونقل للأسرى بشكل جماعي طالت أقسام بكاملها بحجة اخلائها لإجراء تفتيشات عن أجهزة ممنوعة .

وأشار " الأشقر" الى ان عمليات النقل الجماعية طالت كافة أسرى سجن عسقلان البالغ عددهم 54 أسيراً الى اوهلى كيدار بذريعة إجراء تفتيشات ، واعادتهم بعد اسبوعين من المعاناة ، كذلك طالت كافة أسرى قسم "11" في "عوفر" البالغ عددهم 120 أسير إلى معتقل "إيشل" بعد تفتيش مقتنياتهم وتخريبها، وأسرى غرفة 65 بقسم 5 في ريمون وتم نقلهم الى سجن نفحه بعد اقتحام القسم وتفتيشه، وقسم الخيام في سجن النقب حيث نقلوا الى قسم اخر لا يتوفر فيه الأغطية الشتوية ولوازم الأسرى في ظل البرد الشديد .

وأضاف" الأشقر" بأن معظم عمليات الاقتحام رافقها اعتداء على الأسرى كما جرى خلال اقتحام وحدات القمع الخاصة "الدرور" قسم 3 في سجن جلبوع، وقامت بالتنكيل بالأسرى ، وعبثت بمقتنياتهم وعاثت بها خراباً بحجة إجراء تفتيشات، واقتحام قسم "5" في معتقل "مجدو" والتنكيل بالأسرى وتخريب أغراضهم.

كما طالت الاعتداءات أهالي الأسرى خلال زيارة ابنائهم في سجن نفحه ، حيث قامت عناصر شرطة السجن بالاعتداء على أهالي الأسرى من مخيم الجلزون خلال زيارة ابنائهم داخل قاعة الزيارة ، وذلك بعد ان احتجوا على الاستفزاز والتفتيش المهين ، وعند احتجاج الأسرى على اهانة ذويهم والاعتداء عليهم هاجمتهم فرقة المتسادا داخل قاعة الزيارة وأعتدت عليهم بالضرب ورش الغاز .

بينما تعرض 7 أسرى لإصابات خلال نقلهم بعرب البوسطة من محكمة سالم العسكرية إلى معتقل "مجدو" بعد أن اصطدم سائق سيارة "البوسطة" بسيارة أخرى، ما أدى لإصابتهم برضوض وآلام شديدة في مختلف أنحاء أجسادهم، ولم تجر لهم ادارة مجدو أية فحوصات طبية عند وصولهم واكتفت بإعطائهم مسكنا فقط .

واعتبر " الأشقر" ما قام به الاسير "وائل النتشه" من الخليل بضرب ضابط سجن نفحه احتجاجا على النقل والاهانة، هو رد فعل طبيعي في ظل الاستفزاز والإجراءات التنكيلية التي يتعرض لها الأسرى بشكل مستمر، وخاصة عمليات النقل الى تصاعدت وتيرتها خلل الفترة الماضية وما يرافقها من اذلال واستفزاز للأسرى وتفتيش عاري واهانه .

وطالب " الأشقر" كافة المؤسسات الدولية وفى مقدمته الصليب الاحمر الدولي زيارة السجون للاطلاع على أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من ممارسات قمعية واجرامية من قبل الاحتلال .