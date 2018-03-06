"كابينت " الاحتلال سيناقش حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

من المقرر أن يجري "الكابنيت الاسرائيلي" الأسبوع المقبل جلسة خاصة لمناقشة قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات.

ووفقا لموقع روتر العبري فإن كلا من وزير حرب الاحتلال، ليبرمان ورئيس الحكومة نتنياهو يدعمان بقوة المصادقة على ذلك القانون، وذلك بالرغم من معارضة "المنظومة الأمنية الإسرائيلية" الشديدة على هذا القانون.

ويشار إلى أنه وفقا للتوقعات فإن معارضة المنظومة الأمنية بما في ذلك الشاباك والجيش "الإسرائيلي" لتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال هذا القانون.

ووفقا لموقع روتر العبري فإن مخاوف "المنظومة الأمنية" من تنفيذ حكم الإعدام بحق بمنفذي العمليات نابعة من عدة أسباب من بينها الخوف من اشتعال المنطقة في حال تم تنفيذ الإعدامات بحق الأسرى، كما أن التنظيمات بما في ذلك حماس ستعزز من جهودها في تنفيذ عمليات خطف بهدف الإفراج عن الأسرى الذي سيصدر بحقهم حكم الإعدام.