جيش الاحتلال يستعد لمناورة عسكرية ضخمة الصيف المقبل

كشف ضابط رفيع بأن جيش الاحتلال يستعد لإجراء مناورة تدريبية ضخمة في الصيف المقبل، سيشارك فيها الكثير من القوات من مختلف الصنوف والأسلحة البرية.

وأضاف الضابط بأن الجيش سيختبر للمرة الأولى في هذه المناورة مدى نجاعة "الطواقم اللوائية المقاتلة" في شكلها الجديد، الذي سيتضمن المزج بين الصنوف والأسلحة داخل الطاقم اللوائي الواحد، بما في ذلك المزج بين قوات من الهندسة والمدرعات والمشاة والمدفعية.

وقد أوضح الضابط بأن العديد من ألوية المشاة والمدرعات سيشاركون في المناورة بما في ذلك لواء جولاني، مضيفا بأنه سيتم تجهيز الطواقم القتالية اللوائية من أجل المشاركة في المناورة، حيث سيتكون كل طاقم من ثلاث كتائب مشاة ودبابات بالإضافة إلى كتيبة استطلاع ووحدة اسناد إداري وقوة مدفعية ونيران موجهة دقيقة.

وأضاف الضابط بأنه سيتم اختبار للمرة الأولى أيضا عقيدة الذراع البري التدريبية الجديدة والمعروفة باسم "الحرب الكتائبية البرية" والتي تقضب بتوحيد التدريبات التي يتلقاها كل من جنود المشاة والدبابات بجيش الاحتلال.