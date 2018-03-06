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قراقع: 15 ألف حالة اعتقال في صفوف النساء منذ عام 67

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:57 - 06 مارس 2018
اعتقالات "أرشيفية" اعتقالات "أرشيفية"
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قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت نحو 15 ألف حالة اعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات منذ عام 1967.

وأضاف قراقع في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم موظفات الهيئة ونادي الأسير، لمناسبة يوم المرأة العالمي، بحضور رئيس نادي الأسير قدورة فارس، ان 62 أسيرة فلسطينية لا زلن يقبعن في سجون الاحتلال، من بينهن 8 جريحات، و10 قاصرات، و20 امرأة متزوجة، و3 أسيرات محتجزات بأوامر اعتقال اداري.

وأشاد بتضحيات المرأة الفلسطينية ودورها في مسيرة النضال، فهي الشهيدة والأسيرة والجريحة والمبعدة ووالدة وشقيقة وزوجة وابنة كل هؤلاء.

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