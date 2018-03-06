محكمة الاحتلال تؤجل النظر في طلب تسليم جثمان السراديح

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، أجلت النظر في الالتماس المقدم من الهيئة، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ياسين السراديح حتى تاريخ 14/3/2018.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن النيابة الإسرائيلية تقدمت بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل النظر في تسليم جثمان الشهيد السراديح، وذلك لإمهال عائلات القتلى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مهلة للاعتراض على طلب تسليم جثمان السراديح.

وأضافت ان العليا الإسرائيلية قبلت طلب النيابة، وأجلت النظر في التماس الهيئة حتى تاريخ 14/3/2018؛ بعد أن حددت جلسة سابقة بتاريخ الغد 7/3/2018.

يذكر، أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل الشهيد السراديح قبل أسبوعين، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.

وكانت لجنة الداخلية الإسرائيلية صادقت، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون يشرعن لشرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ووضع شروط أمام عائلاتهم في تنظيم الجنازات لهم.

ويأتي تعديل القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، في أعقاب قرار المحكمة العليا، في تموز/ يوليو الماضي، الذي ينص على أنه لا توجد صلاحية لدى الشرطة في احتجاز جثامين شهداء نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.