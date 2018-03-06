مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة 0.16%

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.16%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تجاوزت قيمة تداولاتها مليونين ونصف مليون دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 586.81 نقطة منخفضا بمقدار 0.94 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات أربعة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 0.38%، والاستثمار بنسبة 0.39%، والصناعة بنسبة 0.09%، والتأمين بنسبة 0.14%، فيما كان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 0.45%.

ومن بين 22 شركة جرى التداول على اسهمها، سجلت أسهم 7 شركات ارتفاعا، واستقرت أسهم 7 شركات أخرى، فيما أغلقت أسهم 8 شركات تداولات الجلسة على تراجع.

والأسهم الرابحة هي: المشرق للتأمين، والعربية للفنادق، والعالمية المتحدة للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل"، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الوطني، واستقرت أسهم شركات: أبراج الوطنية، والمجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للاستثمار الصناعي، وبنك القدس، والاتحاد للإعمار والاستثمار.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات: مصنع الشرق للالكترود، والتأمين الوطنية، وسجاير القدس، وفلسطين للاستثمار العقاري، والفلسطينية للكهرباء، و"الوطنية موبايل"، وفلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، والاتصالات الفلسطينية.

وشهدت البورصة في جلستها الثالثة لهذا الأسبوع 119 صفقة شملت حوالي 992 ألف سهم، في جلسة بلغت قيمة تداولاتها حوالي 2.6 مليون دولار.