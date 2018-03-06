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القبض على مطلوب للعدالة أثناء محاولته الفرار داخل الخط الأخضر

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 15:28 - 06 مارس 2018
تعبيرية تعبيرية
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 ألقت الشرطة القبض على مطلوب للعدالة أثناء محاولته الفرار داخل الخط الأخضر في جنين.

وأفاد المقدم لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي للشرطة، بان قوة من الشرطة القضائية وبمساندة من الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على شخص مطلوب للعدالة أثناء محاولته الفرار داخل الخط الأخضر عبر معبر الجلمة شمال جنين .

وأضاف، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لدى الشرطة حول قيام الشخص المطلوب الفرار إلى داخل الخط الأخضر عبر معبر الجلمة تمكنت القوة من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه.

وأشار ارزيقات، بان الشخص المطلوب هو من مخيم جنين وصادر بحقه 8 مذكرات قضائية بالحبس لعدم دفع الديون المتراكمة عليه بمبالغ مالية زادت عن (170) ألف شيقل .ومطلوب منذ عدة سنوات.

وأكد ارزيقات، بأنه تم إيداعه في مركز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للمذكرات القضائية حسب الأصول.

وان قيادة الشرطة تولي الاهتمام الأكبر في تنفيذ القرارات الصادرة من القضاء حفاظاً على حقوق الغير وان الأجهزة الأمنية الأخرى لا تتوانا في مساندة الشرطة أثناء تنفيذها لتلك القرارات.

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